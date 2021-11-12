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В Киеве усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер

Пятница, 12 ноября 2021, 10:30
В Киеве усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер
Проверка Covid-сертификатов, фото пресс-службы Виталия Кличко

Во всех районах столицы ужесточают контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной" зоны, решил штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Источник: Официальный портал Киева

Детали: Согласно протоколу заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября, для контроля за соблюдением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мер количество рабочих групп увеличат до 4-х в каждом районе города.

В рабочие группы привлекут чиновников районных госадминистраций, столичных управлений Госпродпотребслужбы и Национальной полиции, а также КП "Муниципальная охрана".

Напомним: С 1 ноября Киев находится в "красной" зоне эпидемической опасности распространения Covid-19. В городе действуют строгие противоэпидемические ограничения.

Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер в столице обеспечивают РГА, департамент муниципальной безопасности КГГА, главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, государственное учреждение "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", ГУ Нацполиции в Киеве, управление Патрульной полиции в Киеве , КП "Муниципальная охрана", КП "Киевпасстранс".

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта санкция предусматривает штраф: для граждан – от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц – от 34 000 до 170 000 гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевкарантинэпидемияCovid-2019
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