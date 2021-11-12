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Варення з тротилом везли українці з окупованого Криму

П'ятниця, 12 листопада 2021, 10:31
Варення з тротилом везли українці з окупованого Криму
фото ДПСУ

Прикордонники та СБУ попередили спробу незаконного переміщення вибухових речовин з тимчасово окупованої території півострова Крим.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Днями до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованого Криму прибув автомобіль Рено Трафік. Водій та троє пасажирів авта – громадяни України.

Під час огляду транспортного засобу та речей, що були в ньому, силовики виявили банку варення, в якій знаходилася тротилова шашка вагою 400 грамів.

Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили дві одиниці холодної зброї.

 

За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, військовослужбовці повідомили представників Національної поліції. Тривають слідчі дії.

 

Українська правда

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Теми: КримПрикордонна службаСБУ
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