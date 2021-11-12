Варенье с тротилом везли украинцы из оккупированного Крыма

Пограничники и СБУ предотвратили попытку незаконного перемещения взрывчатых веществ с временно оккупированной территории полуострова Крым.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: На днях в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированного Крыма прибыл автомобиль "Рено Трафик". Водитель и трое пассажиров – граждане Украины.

Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей силовики обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов.

Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили две единицы холодного оружия.

По факту выявления признаков уголовного преступления военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции. Продолжаются следственные действия.