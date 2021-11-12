Варенье с тротилом везли украинцы из оккупированного Крыма
Пограничники и СБУ предотвратили попытку незаконного перемещения взрывчатых веществ с временно оккупированной территории полуострова Крым.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: На днях в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированного Крыма прибыл автомобиль "Рено Трафик". Водитель и трое пассажиров – граждане Украины.
Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей силовики обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов.
Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили две единицы холодного оружия.
По факту выявления признаков уголовного преступления военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции. Продолжаются следственные действия.