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Група мігрантів прорвала білоруський кордон, їх затримали поляки

П'ятниця, 12 листопада 2021, 10:50
Група мігрантів прорвала білоруський кордон, їх затримали поляки
фото - Міноборони Польщі

Група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

Відповідне відео оприлюднило Міноборони Польщі, передає "Європейська правда".

На відео видно потік людей, який наближається до огорожі на польському кордоні, біля якої чергують військові і прикордонники.

"Мігранти перетнули прикордонний пункт у Кузьниці з білоруської сторони. Їх затримали польські військові, Прикордонна служба та поліція. Група почала марш вздовж паркану" - повідомили в Міноборони Польщі.

Варто зазначити, що пункт пропуску в Кузьниці лишається закритим після спроби прориву кордону в понеділок, 8 листопада.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові намагалися силою "проштовхати" через кордон Польщі групу мігрантів з близько 35 осіб. При цьому вони штовхали жінок і дітей на огорожу з колючого дроту.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщакордонБілорусь
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