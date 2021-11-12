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Группа мигрантов прорвала белорусскую границу, их задержали поляки

Пятница, 12 ноября 2021, 10:50
Группа мигрантов прорвала белорусскую границу, их задержали поляки
фото - Минобороны Польши

Группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузница.

Соответствующее видео обнародовало Минобороны Польши, передает "Европейская правда".

На видео виден поток людей, приближающийся к ограждению на польской границе, возле которого дежурят военные и пограничники.

"Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали польские военные, Пограничная служба и полиция. Группа начала марш вдоль забора", - сообщили в Минобороны Польши.

Следует отметить, что пункт пропуска в Кузнице остается закрытым после попытки прорыва границы в понедельник 8 ноября.

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой "протолкнуть" через границу Польши группу мигрантов из около 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.

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Темы: ПольшаграницаБеларусь
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