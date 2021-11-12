В Україні за добу викрили три масштабні схеми підробки Covid-документів

Правоохоронці за одну добу заблокували злочинні схеми підробки Covid-сертифікатів і ПЛР-тестів у Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Джерело: сайт СБУ та сайт Офісу генпрокурора

Дослівно СБУ: "Загалом зловмисники виготовляли по декілька сотень підробок щодня, а їхній "прибуток" становив мільйони гривень".

Деталі: Одну схему організували троє мешканців Київщини. Зловмисники запустили цілу "типографію", яка щодня виготовляла до 20 підробок Covid-документів, а під "офіс" вони орендували 2 квартири у Києві.

Схема проіснувала майже рік. За попередніми підрахунками, її місячний оборот сягав 3 млн грн.

Фото СБУ

За даними слідства, ділки шукали "клієнтів" через спеціально створений телеграм-канал. А для надання підробкам достовірного вигляду наносили на них QR-код, який після зчитування переводив на фіктивний сайт медзакладу.

Вартість фейкового ПЛР-тесту становила 750 гривень, а сертифікату про вакцинацію – 4500 гривень.

Під час обшуків у підпільній типографії та у помешканнях зловмисників вилучили комп’ютери та оргтехніку для друку підробок з доказами протиправної діяльності; печатки та штампи медичних закладів; бланки суворої звітності медичних установ та мільйон гривень готівкою.

На Харківщині СБУ викрила турагентство, яке виготовляло фейкові ПЛР-тести, як "бонус" до путівки. Зловмисники підробляли результати досліджень, у тому числі й QR-коди.

Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.

Незаконні послуги надавали з початку 2021 року. Одна довідка коштувала 500 гривень. Щомісяця видавали по декілька сотень таких підробок.

Фото ОГП

Під час обшуків правоохоронці вилучили підготовлені до видачі сфальсифіковані ПЛР-тести та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Ще одного власника трьох турагенцій, який масово виготовляв фейкові ПЛР-тести, викрили в Івано-Франківську.

Зловмисник підробляв довідки на бланках двох загальноукраїнських медичних лабораторій і "посвідчував" їх сканованими печатками медустанов та лікарів.

Для достовірності він створив фейковий вебсайт, який імітував сторінку відомої медичної лабораторії. Після переходу за QR-кодом, сканованим із фальшивки, на "сайті" можна було побачити результати нібито тестування на офіційному бланку медустанови.

Фальшивки зловмисник оцінив у 500 гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили підроблені довідки з негативними результатами ПЛР-тестів, чорнові записи та банківські картки, через які відбувався розрахунок, та інші докази протиправних дій.

Наразі за усіма виявленими фактами зловмисникам оголошено підозри.