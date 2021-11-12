Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине за сутки разоблачили три масштабные схемы подделки Covid-документов

Пятница, 12 ноября 2021, 11:09
В Украине за сутки разоблачили три масштабные схемы подделки Covid-документов
Фото СБУ

Правоохранители за сутки заблокировали преступные схемы подделки Covid-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.

Источник: сайт СБУ и сайт Офиса генпрокурора

Дословно СБУ: "В общем злоумышленники производили по несколько сотен подделок ежедневно, а их "прибыль" составляла миллионы гривен".

Детали: Одну схему организовали три жителя Киевской области. Злоумышленники запустили целую "типографию", которая ежедневно производила до 20 подделок Covid-документов, а под "офис" они арендовали 2 квартиры в Киеве.

Схема просуществовала почти год. По предварительным подсчетам, ее месячный оборот достигал 3 млн. грн.

По данным следствия, дельцы искали "клиентов" через специально созданный телеграмм-канал. А для придания подделкам достоверного вида наносили на них QR-код, который после считывания переводил на фиктивный сайт медучреждения. 

 
Фото СБУ

Стоимость фейкового ПЦР-теста составила 750 гривен, а сертификата о вакцинации – 4500 гривен.

Во время обысков в подпольной типографии и жилищах злоумышленников изъяли компьютеры и оргтехнику для печати подделок с доказательствами противоправной деятельности; печати и штампы медицинских учреждений; бланки строгой отчетности медицинских учреждений и миллион гривен наличными.

В Харьковской области СБУ разоблачила турагентство, которое изготавливало фейковые ПЦР-тесты, как "бонус" к путевке. Злоумышленники подделывали результаты исследований, в том числе и QR-коды.

Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для ухода от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Незаконные услуги предоставляли с начала 2021 года. Одна справка стоила 500 гривен. Каждый месяц выдавали по несколько сотен таких подделок. 

 
Фото ОГП

В ходе обысков правоохранители изъяли подготовленные к выдаче сфальсифицированные ПЦР-тесты и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Еще одного владельца трех турагентств, массово изготавливавшего фейковые ПЦР-тесты, разоблачили в Ивано-Франковске.

Злоумышленник подделывал справки на бланках двух общеукраинских медицинских лабораторий и "заверял" их сканированными печатями медучреждений и врачей.

Для достоверности он создал фейковый вебсайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на "сайте" можно было увидеть результаты якобы тестирования на официальном бланке медучреждения.

Фальшивки злоумышленник оценил в 500 гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, черновые записи и банковские карточки, через которые производился расчет, и другие доказательства противоправных действий.

По всем обнаруженным фактам злоумышленникам объявлены подозрения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинацияСБУОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: