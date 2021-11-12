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В Кремлі відреагували на заяви США про плани російського вторгнення в Україну

П'ятниця, 12 листопада 2021, 12:35

В Кремлі назвали безпідставним нагнітанням заяви США щодо планів російського вторгнення в Україну.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Подібні заголовки - не що інше, як порожнє, безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи публікації про те, що США попередили колег у ЄС про можливі російські плани вторгнення в Україну.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи вважають у Кремлі, що ситуація нагнітається все більше, він сказав: "Провокаційних дій більше. Ви бачите ситуацію в Чорному морі, ви бачите активну розвідку з повітря літаків НАТО, літаків-розвідників, у тому числі американських. Все, звичайно, не може залишати нас індиферентними до того, що відбувається. Ми маємо бути напоготові", - заявив він.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.

Теми: РосіяСШАвійна


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