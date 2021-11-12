Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі відреагували на заяви США про плани російського вторгнення в Україну

П'ятниця, 12 листопада 2021, 11:35

В Кремлі назвали безпідставним нагнітанням заяви США щодо планів російського вторгнення в Україну.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Подібні заголовки - не що інше, як порожнє, безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи публікації про те, що США попередили колег у ЄС про можливі російські плани вторгнення в Україну.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи вважають у Кремлі, що ситуація нагнітається все більше, він сказав: "Провокаційних дій більше. Ви бачите ситуацію в Чорному морі, ви бачите активну розвідку з повітря літаків НАТО, літаків-розвідників, у тому числі американських. Все, звичайно, не може залишати нас індиферентними до того, що відбувається. Ми маємо бути напоготові", - заявив він.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.

Теми: РосіяСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Росія
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Останні новини
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
Усі новини...
Реклама: