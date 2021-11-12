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В Кремле отреагировали на заявления США о планах российского вторжения в Украину

Пятница, 12 ноября 2021, 12:35

В Кремле назвали безосновательным нагнетанием заявления США о планах российского вторжения в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Подобные заголовки – не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", – сказал Песков журналистам, комментируя публикации о том, что США предупредили коллег в ЕС о возможных российских планах вторжения в Украину.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что ситуация нагнетается все больше, он сказал: "Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море, вы видите активную разведку самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Конечно, это не может оставлять нас индифферентными к происходящему. Мы должны быть начеку", - заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты поделились опасениями с европейскими союзниками, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не делились с европейскими правительствами. По словам чиновников, знакомых с мнением администрации, они подкреплены общедоступными доказательствами.

Темы: РосcияСШАвойна
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