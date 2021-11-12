Словаччина зберегла можливість в’їзду для вакцинованих мандрівників з України

Словаччина зберегла можливості в’їзду для українців попри рекомендації Ради ЄС виключити Україну із "зеленого" списку для подорожей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації. Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України" - написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Словаччина стала 12-ю країною ЄС, яка зберегла можливості в’їзду для українців.

Про умови в’їзду до держав світу можна прочитати на порталі міністерства закордонних справ, який присвячений подорожам в епоху пандемії.

Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації.#ВакцинуйсяТаМандруй



Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України✌️



Усі умови в’їзду до Словаччини👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".