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Словакия сохранила возможность въезда для вакцинированных путешественников из Украины

Пятница, 12 ноября 2021, 12:41
Словакия сохранила возможность въезда для вакцинированных путешественников из Украины
фото: pixabay

Словакия сохранила возможности въезда для украинцев, несмотря на рекомендации Совета ЕС исключить Украину из "зеленого" списка для путешествий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Словакия осталась открытой для путешествий украинцев, прошедших полный курс вакцинации. Продолжаем работать с партнерами в ЕС, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для граждан Украины", - написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Словакия стала 12 страной ЕС, которая сохранила возможности въезда для украинцев.

Об условиях въезда в государства мира можно прочитать на портале министерства иностранных дел, посвященном путешествиям в эпоху пандемии.

Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об исключении Украины из списка ЕС и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".

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Темы: СловакияУкраинавакцинациятуризмCovid-2019
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