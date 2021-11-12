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Кулеба: Немає "міграційної кризи у Білорусі", є гібридна війна РФ проти Європи

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:08
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія розпочала новий етап гібридної війни проти Європи та США.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Немає зараз жодної так званої "міграційної кризи у Білорусі". Є гібридна війна Росії проти Європи. Мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою", — сказав він.

За його словами, Кремль пустив у хід різні типи гібридної зброї — газ, міграційні потоки, залякування та пропаганду.

Кулеба зазначив, що саме безпека буде ключовою темою його переговорів у Брюсселі.

"Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова", - зазначив міністр.

Нагадаємо, група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові намагалися силою "проштовхати" через кордон Польщі групу мігрантів з близько 35 осіб. При цьому вони штовхали жінок і дітей на огорожу з колючого дроту.

Теми: Кулеба ДмитроЄСБілорусь


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