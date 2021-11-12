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Кулеба: Немає "міграційної кризи у Білорусі", є гібридна війна РФ проти Європи

П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:08
Кулеба: Немає міграційної кризи у Білорусі, є гібридна війна РФ проти Європи
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія розпочала новий етап гібридної війни проти Європи та США.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Немає зараз жодної так званої "міграційної кризи у Білорусі". Є гібридна війна Росії проти Європи. Мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою", — сказав він.

За його словами, Кремль пустив у хід різні типи гібридної зброї — газ, міграційні потоки, залякування та пропаганду.

Кулеба зазначив, що саме безпека буде ключовою темою його переговорів у Брюсселі.

"Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова", - зазначив міністр.

Нагадаємо, група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові намагалися силою "проштовхати" через кордон Польщі групу мігрантів з близько 35 осіб. При цьому вони штовхали жінок і дітей на огорожу з колючого дроту.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроЄСБілорусь
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