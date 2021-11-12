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Кулеба: Нет "миграционного кризиса в Беларуси", есть гибридная война РФ против Европы

Пятница, 12 ноября 2021, 14:08
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия начала новый этап гибридной войны против Европы и США.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, сообщает "Европейская правда".

"Нет сейчас никакого так называемого "миграционного кризиса в Беларуси". Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой", — сказал он.

По его словам, Кремль пустил в ход разные типы гибридного оружия — газ, миграционные потоки, запугивание и пропаганду.

Кулеба отметил, что именно безопасность станет ключевой темой его переговоров в Брюсселе.

"Речь идет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Республики Молдова", - отметил министр.

Напомним, группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой "протолкать" через границу Польши группу мигрантов из около 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСБеларусь
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