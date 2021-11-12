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Україну огорнуть густі тумани, а за ними прийде сніг

П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:14
Україну огорнуть густі тумани, а за ними прийде сніг
Фото unsplash.com

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна і туманна погода, а після вихідних прийде похолодання і сніг з дощем.

Джерело: Укргідрометцентр і синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "До України вже підповзає ядро антициклону із високим тиском усередині. Високий тиск зумовить притискання повітря до землі, а нічні прояснення призведуть до інтенсивного нічного вихолодження земної поверхні. Такий осінній процес створить завісу із густих туманів практично по всій Україні".

Деталі: Синоптики зазначають, що вітер буде слабким та часто змінюватиме напрямок, тому тумани довго не розсіюватимуться. Найбільш густі тумани очікуємо в Карпатському регіоні.

Видимість погіршуватиметься вже з вечора 12 листопада, тумани протримаються всю ніч та ранок, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини, Черкащини, Полтавщини залишаться і на день. 

 
Інфографіка укргідрометцентру 

Увечері 13 листопада туманна зона зміститься на схід, тому у недільну ніч туманами буде оповите Лівобережжя, а на решті території країни вони будуть локальними.

На вихідних в Україні вночі очікується від 4° тепла до 2° морозу (в долинах Карпат – до 9° морозу, а на високогір'ї 0-5° тепла), вдень 5-10° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті до +13°.

У Києві та області 13-14 листопада без опадів, вночі та вранці туман, вночі від 3° тепла до 1° морозу; вдень 5-7° тепла.

За прогнозом Діденко, з 15 листопада у більшості областей очікується похолодання.   

 
скриншот з meteo.gov.uа

А з 19 листопада в Україну пройдуть дощ та сніг.

Українська правда
Теми: погода
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