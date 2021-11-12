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Украину окутают густые туманы, а за ними придет снег

Пятница, 12 ноября 2021, 14:14
Фото unsplash.com

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная и туманная погода, а после выходных придет похолодание и снег с дождем.

Источник: Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "В Украину уже подползает ядро ​​антициклона с высоким давлением внутри. Высокое давление приведет к прижатию воздуха к земле, а ночные прояснения приведут к интенсивному ночному охлаждению земной поверхности. Такой осенний процесс создаст занавес из густых туманов практически по всей Украине".

Детали: Синоптики отмечают, что ветер будет слабым и будет часто менять направление, поэтому туманы долго не будут рассеиваться. Самые густые туманы ожидаем в Карпатском регионе.

Видимость будет ухудшаться уже с вечера 12 ноября, туманы продержатся всю ночь и утро, а в отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской области останутся и на день. 

 
инфографика укргидрометцентра 

Вечером 13 ноября туманная зона сместится к востоку, поэтому в ночь на воскресенье туманы окутают Левобережье, а на остальной территории страны они будут локальными.

На выходных в Украине ночью ожидается от 4° тепла до 2° мороза (в долинах Карпат – до 9° мороза, а на высокогорье 0-5° тепла), днем ​​5-10° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до +13°.

В Киеве и области 13-14 ноября без осадков, ночью и утром туман, ночью от 3° тепла до 1° мороза; днем 5-7° тепла.

По прогнозу Диденко, с 15 ноября в большинстве областей ожидается похолодание. 

 
скриншот с meteo.gov.uа

С 19 ноября в Украину пройдут дождь и снег.

Украинская правда
Темы: погода
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