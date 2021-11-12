Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Виносили мільйони разом із сейфами: поліція накрила банду "ведмежатників"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:29
фото поліції

На Миколаївщині поліцейські затримали озброєну етнічну групу серійних крадіїв – зловмисники викрадали сейфи з мільйонами гривень.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "У масках та рукавичках, зі спеціальним приладдям п’ятеро раніше судимих зловмисників з Одеси віком від 30-ти до 40-ка років проникали до офісних приміщень підприємств, заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній та торгових об’єктів, де викрадали великі суми грошових коштів із сейфів, іноді разом із самими сейфами.

Нині правоохоронці встановили причетність угруповання (за даними джерела УП – гагаузів -ред.) до серії крадіжок на території Миколаївщини та перевіряють до вчинення щонайменше 20 таких злочинів у інших регіонах".

Деталі: 11 листопада зловмисників затримали на Первомайщині, безпосередньо на автодорозі, коли ті повертались до Одеси після викрадення з двох офісів більше півмільйона гривень.

Спецоперацію із затримання озброєного угруповання проводили оперативники управління карного розшуку та спецпризначенці КОРД.

Під час слідчих дій у фігурантів правоохоронці виявили спеціальне знаряддя для зламу, грошові кошти, які зловмисники вже встигли розділити між собою, а у двох затриманих ще й пістолет іноземного виробництва та гранату Ф-1. Все вилучене поліція направила на проведення відповідних експертиз.

Злочинці професійно обкрадали офіси. Вночі проникали в кабінети бухгалтерів або директорів, знаючи, що там може бути готівка, і менш ніж за три хвилини прямо з сейфами виносили мільйони, наголошують правоохоронці.

Наразі триває розслідування кримінальних проваджень, підозрювані затримані. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

 

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Миколаївська областьполіціякримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

У водійських правах українців з'явиться нова відмітка

фотоАвто поліції зіштовхнулося з легковиком, в якому були діти: 5 постраждалих

відеоБілорусь стягує озброєних силовиків до кордону із Польщею

ЧC-2022: збірну України у матчі з Боснією та Герцеговиною влаштує лише перемога

Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі

Усі новини...
Миколаївська область
У деяких ковід-лікарнях Миколаївщини кисню вистачить до неділі – ОДА
Ще дві області України переходять у "червону" зону
Ознак "червоної" зони досягла ще й Миколаївщина
Останні новини
23:44
Хакери отримали доступ до електронної пошти ФБР
22:47
Стан Саакашвілі погіршився, до нього приїхав реанімобіль – Ясько
22:22
Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий
21:56
Сирійська авіакомпанія Cham Wings зупинила польоти до Мінська
21:34
У водійських правах українців з'явиться нова відмітка
20:58
Окупанти на сході поранили бійця ЗСУ
20:36
На Афоні спалах коронавірусу, патріарх Варфоломій переніс свій візит
19:59
фотоАвто поліції зіштовхнулося з легковиком, в якому були діти: 5 постраждалих
19:24
відеоРятувальники 5 годин гасили пожежу на нафтопереробному заводі у Кременчуці
18:55
відеоБілорусь стягує озброєних силовиків до кордону із Польщею
Усі новини...