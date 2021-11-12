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Виносили мільйони разом із сейфами: поліція накрила банду "ведмежатників"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:29
Виносили мільйони разом із сейфами: поліція накрила банду ведмежатників
фото поліції

На Миколаївщині поліцейські затримали озброєну етнічну групу серійних крадіїв – зловмисники викрадали сейфи з мільйонами гривень.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "У масках та рукавичках, зі спеціальним приладдям п’ятеро раніше судимих зловмисників з Одеси віком від 30-ти до 40-ка років проникали до офісних приміщень підприємств, заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній та торгових об’єктів, де викрадали великі суми грошових коштів із сейфів, іноді разом із самими сейфами.

Нині правоохоронці встановили причетність угруповання (за даними джерела УП – гагаузів -ред.) до серії крадіжок на території Миколаївщини та перевіряють до вчинення щонайменше 20 таких злочинів у інших регіонах".

Деталі: 11 листопада зловмисників затримали на Первомайщині, безпосередньо на автодорозі, коли ті повертались до Одеси після викрадення з двох офісів більше півмільйона гривень.

Спецоперацію із затримання озброєного угруповання проводили оперативники управління карного розшуку та спецпризначенці КОРД.

Під час слідчих дій у фігурантів правоохоронці виявили спеціальне знаряддя для зламу, грошові кошти, які зловмисники вже встигли розділити між собою, а у двох затриманих ще й пістолет іноземного виробництва та гранату Ф-1. Все вилучене поліція направила на проведення відповідних експертиз.

Злочинці професійно обкрадали офіси. Вночі проникали в кабінети бухгалтерів або директорів, знаючи, що там може бути готівка, і менш ніж за три хвилини прямо з сейфами виносили мільйони, наголошують правоохоронці.

Наразі триває розслідування кримінальних проваджень, підозрювані затримані. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

 

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: Миколаївська областьполіціякримінал
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