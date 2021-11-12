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Выносили миллионы вместе с сейфами: полиция накрыла банду "медвежатников"

Пятница, 12 ноября 2021, 13:29
Выносили миллионы вместе с сейфами: полиция накрыла банду медвежатников
фото полиции

В Николаевской области полицейские задержали вооруженную этническую группу серийных воров - злоумышленники похищали сейфы с миллионами гривен.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В масках и перчатках, со специальными принадлежностями пятеро ранее судимых злоумышленников из Одессы в возрасте от 30 до 40 лет проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов, где похищали крупные суммы денежных средств из сейфов, иногда вместе с самими сейфами.

В настоящее время правоохранители установили причастность группировки (по данным источника УП – гагаузов -ред.) к серии краж на территории Николаевщины и проверяют на совершение не менее 20 таких преступлений в других регионах.

Детали: 11 ноября злоумышленников задержали на Первомайщине, непосредственно на автодороге, когда те возвращались в Одессу после похищения из двух офисов более полумиллиона гривен.

Спецоперацию по задержанию вооруженной группировки проводили оперативники управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.

В ходе следственных действий у фигурантов правоохранители обнаружили специальное орудие для взлома, денежные средства, которые злоумышленники уже успели разделить между собой, а у двух задержанных еще и пистолет иностранного производства и гранату Ф-1. Все изъятое полиция направила на проведение соответствующих экспертиз.

Преступники профессионально обворовывали офисы. Ночью проникали в кабинеты бухгалтеров или директоров, зная, что там могут быть наличные деньги, и менее чем за три минуты прямо с сейфами выносили миллионы, отмечают правоохранители.

В настоящее время продолжается расследование уголовных производств, подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

 

Фигурантам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Николаевская областьполициякриминал
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