Україна обговорює зі Словаччиною можливість збільшення постачання газу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером можливість збільшення постачання природного газу в Україну через територію Словаччини.

Про це Шмигаль розповів на спільному брифінгу з Хегером у Закарпатській області у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Словаччина є одним із основних партнерів України у сфері енергетики. Сьогодні ми обговорили можливість збільшення постачання природного газу в Україну через територію Словаччини. Це може відбуватися відповідно до домовленостей операторів газотранспортних систем наших країн", - сказав глава українського уряду.

Прем'єр України зазначив, що найближчим часом буде визначено дати проведення засідань українсько-словацької комісії з питань економічного, промислового, наукового, технічного співробітництва, комісії з питань транскордонного співробітництва та комісії з питань національних меншин.

Голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у липні повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що Україна пропонує перевести частину існуючих трубопровідних потужностей Словаччини для використання в реверсному режимі, оскільки обсяги транзиту російського газу цим маршрутом дуже впали. Це дасть можливість постачання газу через найближчий до України Центральноєвропейський газовий хаб (CEGH) у Баумгартені (Австрія).

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за результатами 23-го саміту Україна-ЄС у Києві у жовтні повідомила, що комісія вивчає різні сценарії забезпечення постачання газу для України, зокрема, обговорюється можливість роботи над домовленістю для реверсування потоку додаткового газопроводу зі Словаччини.

Читайте також: Залишити Європу без газу: місце України у ціновому шантажі РФ