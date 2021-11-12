Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина обсуждает со Словакией возможность увеличения поставок газа

Пятница, 12 ноября 2021, 14:46
Украина обсуждает со Словакией возможность увеличения поставок газа
фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словакии.

Об этом Шмигаль рассказал на совместном брифинге с Хегером в Закарпатской области в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Словакия является одним из основных партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможность увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словакии. Это может происходить в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем наших стран", - сказал глава украинского правительства.

Премьер Украины отметил, что в ближайшее время будет определена дата проведения заседаний украинско-словацкой комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного, технического сотрудничества, комиссии по трансграничному сотрудничеству и комиссии по вопросам национальных меньшинств.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в июле сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Украина предлагает перевести часть существующих трубопроводных мощностей Словакии для использования в реверсном режиме, поскольку объемы транзита российского газа по этому маршруту очень сильно упали. Это даст возможность поставок газа через ближайший к Украине Центрально-европейский газовый хаб (CEGH) в Баумгартене (Австрия).

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве в октябре сообщила, что ЕК изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины, в частности, обсуждается возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

Читайте также: Оставить Европу без газа: место Украины в ценовом шантаже РФ

Темы: СловакиягазУкраинаимпорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Словакия
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
Зеленский начал визит в Братиславу
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: