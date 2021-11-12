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Прем'єрка Естонії: санкції ЄС можуть зупинити Лукашенка, у нього закінчаться гроші

П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:02
Прем'єрка Естонії: санкції ЄС можуть зупинити Лукашенка, у нього закінчаться гроші
фото: FB Каї Каллас

Європейський союз має продовжувати вводити санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, і в нього зрештою закінчаться гроші.

Про це сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють. Санкції, які завдають шкоди режиму, матимуть значення, тому що в нього зрештою закінчаться гроші, які йому знадобляться для виплати зарплати людям на кордоні... наприклад, поліції чи силам безпеки", - сказала Каллас.

Прем'єр назвала ситуацію на кордоні "дуже тривожною", зазначивши, що вона також торкнулася інших країн Балтії.

Як відомо, ЄС завершує новий, п'ятий раунд санкцій щодо найвищих посадових осіб Білорусі та державної авіакомпанії "Белавіа", вони можуть бути схвалені наступного тижня.

ЄС також розглядає шостий санкційний пакет, який може включати наказ для фірм ЄС про припинення постачання до національного аеропорту Мінська.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЕстоніяЛукашенкогроші
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