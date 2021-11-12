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Премьер Эстонии: санкции ЕС могут остановить Лукашенко, у него закончатся деньги

Пятница, 12 ноября 2021, 16:02
фото: FB Каи Каллас

Европейский союз должен продолжать вводить санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и у него в конечном итоге закончатся деньги.

Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе ... например, полиции или силам безопасности", - сказала Каллас.

Премьер назвала ситуацию на границе "очень тревожной", отметив, что она также затронула другие страны Балтии.

Как известно, ЕС завершает новый, пятый раунд санкций в отношении высших должностных лиц Беларуси и государственной авиакомпании "Белавиа", они могут быть одобрены на следующей неделе.

ЕС также рассматривает шестой санкционный пакет, который может включать приказ для фирм ЕС о прекращении поставок в национальный аэропорт Минск, сообщили два дипломата.

Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.

Темы: ЭстонияЛукашенкоденьги
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