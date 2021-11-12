СБУ викрила торгівлю дозволами на зброю в поліції Кіровоградщини

Служба безпеки України викрила схему продажу дозволів на зброю в головному управлінні Національної поліції в Кіровоградській області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією СБУ, два посадовці поліції та колишній працівник органів міністерства внутрішніх справ видавали дозволи на травматичну зброю за гроші. За кожне посвідчення вимагали 500 доларів.

Ці дозволи видавали нібито "дружинникам" селищних рад в області для охорони громадського порядку. Загалом, Служба безпеки зафіксувала 200 таких фіктивних посвідчень.

Правопорушників підозрюють за кримінальною статтею "Зловживання службовим впливом".