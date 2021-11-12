СБУ разоблачила торговлю разрешениями на оружие в полиции Кировоградской области

Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи разрешений на оружие в главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации СБУ, два чиновника полиции и бывший работник органов министерства внутренних дел выдавали разрешения на травматическое оружие за деньги. За каждое удостоверение потребовали 500 долларов.

Эти разрешения выдавали якобы "дружинникам" поселковых советов в области для охраны общественного порядка. Всего Служба безопасности зафиксировала 200 таких фиктивных удостоверений.

Правонарушителей подозревают по уголовной статье "Злоупотребление служебным влиянием".