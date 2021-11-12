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СБУ разоблачила торговлю разрешениями на оружие в полиции Кировоградской области

Пятница, 12 ноября 2021, 16:06

Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи разрешений на оружие в главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации СБУ, два чиновника полиции и бывший работник органов министерства внутренних дел выдавали разрешения на травматическое оружие за деньги. За каждое удостоверение потребовали 500 долларов.

Эти разрешения выдавали якобы "дружинникам" поселковых советов в области для охраны общественного порядка. Всего Служба безопасности зафиксировала 200 таких фиктивных удостоверений.

Правонарушителей подозревают по уголовной статье "Злоупотребление служебным влиянием".

Фиктивные разрешения на оружие, выданные правонарушителями
Фиктивные разрешения на оружие, выданные правонарушителями
Фото: пресс-служба СБУ

Украинская правда
Темы: криминалСБУполицияКировоградская область
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