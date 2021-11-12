СБУ разоблачила торговлю разрешениями на оружие в полиции Кировоградской области
Пятница, 12 ноября 2021, 15:06
Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи разрешений на оружие в главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По информации СБУ, два чиновника полиции и бывший работник органов министерства внутренних дел выдавали разрешения на травматическое оружие за деньги. За каждое удостоверение потребовали 500 долларов.
Эти разрешения выдавали якобы "дружинникам" поселковых советов в области для охраны общественного порядка. Всего Служба безопасности зафиксировала 200 таких фиктивных удостоверений.
Правонарушителей подозревают по уголовной статье "Злоупотребление служебным влиянием".
Украинская правда