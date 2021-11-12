У НАТО закликали Білорусь припинити створення штучної кризи на кордонах

НАТО закликає Білорусь припинити використання мігрантів для створення штучної кризи на кордонах.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, повідомляє "Європейська правда".

"Північноатлантична рада рішуче засуджує інструменталізацію нелегальної міграції, що триває, штучно створеної Білоруссю в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях", - йдеться в заяві.

Союзники НАТО висловили солідарність з Польщею, Литвою, Латвією і заявили про підтримку заходів, які країни вживають у відповідь на ситуацію.

"Ми будемо зберігати пильність щодо ризику подальшої ескалації та провокацій з боку Білорусі на її кордонах з Польщею, Литвою та Латвією, і продовжуватимемо відстежувати наслідки для безпеки Альянсу. Союзники по НАТО закликають Білорусь припинити ці дії, поважати права людини та основні свободи та дотримуватися норм міжнародного права", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб перетину кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

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