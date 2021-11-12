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В НАТО призвали Беларусь прекратить создание искусственного кризиса на границах

Пятница, 12 ноября 2021, 17:01
фото: pixabay

НАТО призывает Беларусь прекратить использование мигрантов для создания искусственного кризиса на границах.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

"Североатлантический совет решительно осуждает продолжающуюся инструментализацию нелегальной миграции, искусственно созданную Беларусью в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях", - говорится в заявлении.

Союзники НАТО выразили солидарность с Польшей, Литвой, Латвией и заявили о поддержке мер, принимаемых странами в ответ на ситуацию.

"Мы будем сохранять бдительность в связи с риском дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Беларуси на ее границах с Польшей, Литвой и Латвией, и будем продолжать отслеживать последствия для безопасности Альянса. Союзники по НАТО призывают Беларусь прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать нормы международного права", - говорится в заявлении.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток пересечения границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

Читайте больше в статье: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов.

Темы: НАТОБеларусьграница
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