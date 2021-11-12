Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, яким встановлюється заборона на перебування у парламенті невакцинованих народних депутатів.

Джерело: повідомлення у Telegram-каналі Верховної Ради

Дослівно: " Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження № 412 "Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби".

Деталі: Розпорядження передбачає, що на час карантину до парламенту будуть допускатися вакциновані (або ж із негативним ПЛР-тестом) народні депутати, колишні нардепи, керівники апарату ВР, помічники нардепів, члени Кабміну.

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