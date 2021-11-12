Стефанчук закрыл Раду для невакцинированных нардепов, или без теста

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которым устанавливается запрет на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов.

Источник: сообщение в Telegram-канале Верховной Рады

Дословно: "Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение № 412 "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни".

Детали: Распоряжение предусматривает, что на время карантина в парламент будут допускаться вакцинированные (или с отрицательным ПЦР-тестом) народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата ВР, помощники нардепов, члены Кабмина.

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