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Стефанчук закрыл Раду для невакцинированных нардепов, или без теста

Пятница, 12 ноября 2021, 18:18
Фото: Верховная Рада

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которым устанавливается запрет на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов.

Источник: сообщение в Telegram-канале Верховной Рады

Дословно: "Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение № 412 "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни".

Детали: Распоряжение предусматривает, что на время карантина в парламент будут допускаться вакцинированные (или с отрицательным ПЦР-тестом) народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата ВР, помощники нардепов, члены Кабмина.

Предыстория:

  • В октябре в Верховной Раде зарегистрировали постановление, которое предусматривало допуск к зданию Верховной Рады только при наличии документа о вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата ПЦР-тестирования, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Украинская правда
Темы: СтефанчукВерховная Рада
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