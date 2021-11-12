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Найвищий захист від Covid у тих, хто і перехворів, і вакцинувався – МОЗ

П'ятниця, 12 листопада 2021, 18:20
Фото Олени Рощенко, УП

Міністерство охорони здоров'я схиляє вакцинуватися проти коронавірусу тих, хто перехворів на Covid-19, і тих, хто має якісь хронічні хвороби.

Джерело: МОЗ у Facebook із інфографікою від "Клубу турботи про здоров’я"

Деталі: МОЗ оприлюднило "першу серію" відповідей лікарів та вчених на запитання про вакцинацію та Covid-19 у рамках проєкту INSCIENCE та "Клубу турботи про здоров’я", у який входять люди віком 60+.

Фахівці роз’яснюють, що найвищий захист від Covid-19 мають ті, хто перехворів та після цього вакцинувався.

"Невакциновані люди, які перенесли Covid-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на Covid-19 знову, ніж вакциновані", - йдеться у повідомленні.

 

Також наголошується, що хронічні захворювання є не протипоказанням, а навпаки показанням для вакцинації, адже організм таких людей більш вразливий до вірусу і вони мають вищий ризик ускладнень та смерті.

 

Крім того, МОЗ застерігає від самовільного вживання ліків, які розріджують кров, при вакцинації, адже такі препарати мають побічні ефекти і їх приймають лише за призначенням лікаря.

 

МОЗ нагадує, що після вакцинації може боліти чи почервоніти рука в місці уколу, а також може піднятися температура – і це нормально.

 

Нагадаємо: Вакцинація рекомендована і тим людям, які пережили масивну трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани – їм першим буде доречна третя доза вакцини.

Теми: вакцинаціяздоров'яепідеміяCovid-2019МОЗ


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