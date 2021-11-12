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Наивысшая защита от Covid у тех, кто и переболел, и вакцинировался – МОЗ

Пятница, 12 ноября 2021, 18:20
Фото Алены Рощенко, УП

Министерство охраны здоровья склоняет вакцинироваться против коронавируса тех, кто переболел Covid-19, и тех, кто имеет какие-то хронические болезни.

Источник: МОЗ в Facebook с инфографикой от "Клуба заботы о здоровье"

Детали: Минздрав обнародовал "первую серию" ответов врачей и ученых на вопросы о вакцинации и Covid-19 в рамках проекта INSCIENCE и "Клуба заботы о здоровье", в который входят люди в возрасте 60+.

Специалисты разъясняют, что самую высокую защиту от Covid-19 имеют те, кто переболел и после этого вакцинировался. 

"Невакцинированные люди, перенесшие Covid-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть Covid-19 снова, чем вакцинированные", – говорится в сообщении.

 

Также отмечается, что хронические заболевания – не противопоказания, а наоборот показания для вакцинации, так как организм таких людей более уязвим к вирусу и они имеют более высокий риск осложнений и смерти.

 

Кроме того, МОЗ предостерегает от самовольного употребления лекарств, разжижающих кровь, при вакцинации, ведь такие препараты имеют побочные эффекты и принимают их только по назначению врача.

 

Минздрав напоминает, что после вакцинации может болеть или покраснеть рука в месте укола, а также подняться температура – ​​и это нормально.

 

Напомним: Вакцинация рекомендована и тем людям, которые пережили массивную трансплантацию органов, постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния – им первым будет уместна третья доза вакцины.

Темы: вакцинацияздоровьеэпидемияCovid-2019Минздрав
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