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Після "моніторингу способу життя" у деяких посадовців перевірять декларації

П'ятниця, 12 листопада 2021, 18:28
Після моніторингу способу життя у деяких посадовців перевірять декларації
фото: назк

 Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 19 декларацій посадовців, поміж яких вісім народних депутатів та голова Державного агентства автомобільних доріг України.

Джерело: пресслужба НАЗК           

Деталі: Зазначається, що "за результатами моніторингу способу життя" перевірять декларації у:

  • Євгена Кузькіна, глави Державного агентства автомобільних доріг України;
  • Віталія Ткачука, депутата Вінницької районної ради;
  • Валерія Ротара, депутата Глибоцької районної ради;
  • Олексія Кутьїна, колишнього оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Нацполіції Донеччини;
  • Олексія Селецького, старшого оперуповноваженого Нацполіції Києва.

Також перевірять декларації нардепів на підставі посади. Такі декларації перевіряють почергово. Серед них Валерій Гнатенко (ОПЗЖ), Андрій Іванчук, Артем Ковальов, Олександр Сухов ("Довіра"),

Максим Павлюк, Артем Кунаєв, Сергій Литвиненко, Маргарита Шол ("Слуга народу").

Українська правда
Теми: НАЗКдеклараціїВерховна Рада
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