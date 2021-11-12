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После "мониторинга образа жизни" у некоторых чиновников проверят декларации

Пятница, 12 ноября 2021, 18:28
После мониторинга образа жизни у некоторых чиновников проверят декларации
фото напк

 Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку еще 19 деклараций должностных лиц, среди которых восемь народных депутатов и глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: Отмечается, что "по результатам мониторинга образа жизни" проверят декларации у:

  • Евгения Кузькина, главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины;
  • Виталия Ткачука, депутата Винницкого районного совета;
  • Валерия Ротара, депутата Глубокского районного совета;
  • Алексея Кутьина, бывшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Нацполиции Донбасса;
  • Алексея Селецкого, старшего оперуполномоченного Нацполиции Киева.

Также проверят декларации нардепов на основании должности. Такие декларации проверяют поочередно. Среди них Валерий Гнатенко (ОПЗЖ), Андрей Иванчук, Артем Ковалев, Александр Сухов ("Довира"), Максим Павлюк, Артем Кунаев, Сергей Литвиненко, Маргарита Шол ("Слуга народа").

Украинская правда

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Темы: НАПКдекларацииВерховная Рада
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