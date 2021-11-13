На міжнародному турнірі з хокею за збірну України зіграли 7 росіян

На товариському турнірі міжнародних змагань Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті збірна України з хокею, за яку грали 7 росіян, програла Італії.

Джерело: Суспільне

Деталі: Україна проводила свій матч останньою серед трійки учасників групового етапу: у перший день змагань Угорщина перемогла Італію з результатом 4:1. Наступні два дні мала грати українська команда.

На товариський турнір збірна України була заявлена у складі 22 хокеїстів. Проте перед самим початком змагань відбулися зміни – хокейний клуб "Донбас" Бориса Колеснікова через давній конфлікт з керівництвом Федерації хокею України відкликав шістьох своїх гравців (за винятком форварда Віталія Ляльки, з яким розірвав контракт).

Ще одного хокеїста, Павла Рубана, відкликав "Краматорськ".

Замість відкликаних до збірної були залучені сім гравців київського "Сокола", які мають російське громадянство – захисники Єгор Мажуга, Міхаїл Рибалко і Андрєй Алексєєв, нападники Єгор Кузьменко, Антон Рубан, Алєксандр Павленко та Андрєй Смірнов – приєдналися до команди в Будапешті.

Першим суперником збірної України стала Італія - представник елітного хокейного дивізіону. За всю історію виступів українські хокеїсти чотири рази грали проти італійців: дві перемоги та дві поразки.

Італія швидко вийшла уперед – вже наприкінці четвертої хвилини шайбою з ближньої відстані відзначився форвард Марко Санна. Ще пару небезпечних моментів італійці мали ще у першому періоді, у складі України міг відзначитися Андрій Міхнов, але жодній із команд змінити рахунок не вдалося.

У другому періоді Україна одразу кілька разів створювала загрозу біля воріт Італії. Однак ані Міхнов, ані Лялька, ані Кузьменко свої моменти не реалізували – у гру активно втручався голкіпер Давіде Фадані. А на 35-й хвилині Італія відзначилася вдруге – дубль на рахунку Санни.

Україні вдалося відіграти одну шайбу. На 13-й хвилині третього періоду українці використали чисельну більшість, а Міхнов відзначився шайбою.

За сім хвилин українські хокеїсти мали ще кілька нагод, щоб зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм. Однак змогли навіть більше! На 58-й хвилині відзначився Рибалко, а уже через хвилину Міхнов вивів Україну уперед.

Проте втримати перемогу в основний час українцям не вдалося. За секунду до кінця Італія мала перевагу в два польових (вилучення Матусевича та зняття голкіпера), яку реалізувала – відзначився Джозеф Міцці.

Овертайм переможця не визначив. А у серії булітів італійці виявилися влучнішими, закинувши дві шайби. Україна жодну з чотирьох спроб не використала.