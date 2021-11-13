Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На международном турнире по хоккею за сборную Украины сыграли 7 россиян

Суббота, 13 ноября 2021, 07:14
фото: fhu.com.ua

На товарищеском турнире международных соревнований Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште сборная Украины по хоккею, за которую играли 7 россиян, проиграла Италии.

Источник: Общественное

Детали: Украина проводила свой матч последней среди тройки участников группового этапа: в первый соревновательный день Венгрия победила Италию с результатом 4:1. Следующие два дня должна была играть украинская команда.

На товарищеский турнир сборная Украины была заявлена в составе 22 хоккеистов. Однако перед началом соревнований произошли изменения – "Донбасс" отозвал шестерых игроков (за исключением форварда Виталия Ляльки, с которым расторг контракт).

Еще одного хоккеиста, Павла Рубана, отозвал "Краматорск".

Украина в короткие сроки нашла замену хоккеистам. Семь игроков "Сокола", имеющих российское гражданство – защитники Егор Мажуга, Михаил Рыбалко и Андрей Алексеев, нападающие Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов – присоединились к команде в Будапеште.

Первым соперником сборной Украины стала Италия – представитель элитного хоккейного дивизиона. За всю историю выступлений украинские хоккеисты четырежды играли против итальянцев: две победы и два поражения.

Италия быстро вышла вперед – уже в конце четвертой минуты шайбой с близкого расстояния отличился форвард Марко Санна. Еще пару опасных моментов у итальянцев было еще в первом периоде, в составе Украины мог отличиться Андрей Михнов, но ни одной из команд изменить счет не удалось.

Во втором периоде Украина сразу несколько раз создавала угрозу у ворот Италии. Однако ни Михнов, ни Лялька, ни Кузьменко свои моменты не реализовали – в игру активно вмешивался голкипер Давид Фадани. А на 35-й минуте Италия отличилась второй раз – дубль на счету Санны.

Украине удалось отыграть одну шайбу. На 13-й минуте третьего периода украинцы использовали численное большинство, а Михнов отличился шайбой.

Через семь минут у украинских хоккеистов было еще несколько случаев, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм. Однако смогли даже больше! На 58-й минуте отличился Рыбалко, а уже через минуту Михнов вывел Украину вперед.

Однако удержать победу в основное время украинцам не удалось. За секунду до конца Италия имела преимущество в два полевых (изъятие Матусевича и снятие голкипера), которое реализовала – отличился Джозеф Мицци.

Овертайм победителя не определил. А в серии буллитов итальянцы оказались точнее, забросив две шайбы. Украина ни одну из четырех попыток не использовала.

Темы: спорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Франция и Германия обнародовала заявление с предупреждением России по поводу Украины

Новости 15 ноября: тысяча за вакцинацию, ВСК по "вагнеровцам"

видеоЗеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым

"Слуги" решили выгнать нардепа из фракции

Венедиктова удивлена ​​словами экс-журналистки Kyiv Post, но в суд не пойдет

фотоПартию "Слуга народа" возглавила нардепка Шуляк

Все новости...
спорт
Чемпионку мира по фристайлу задержали в Беларуси: выступала против Лукашенко
Чемпион Олимпиады не считает агрессию РФ однозначной: Восьмой год не могут решить вопрос...
Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба
Последние новости
22:57
У Саакашвили началась рвота кровью – омбудсмен
22:33
Франция и Германия обнародовала заявление с предупреждением России по поводу Украины
21:54
Новости экономики: запасы угля на ТЭС падают, рост экономики замедлился
21:40
Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
21:35
Similarweb открыл новый офис разработки в Киеве: привлекут более 50 специалистов
21:29
Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2"
21:14
Зеленский: Государство никого не оставит без света и тепла
21:11
Новости 15 ноября: тысяча за вакцинацию, ВСК по "вагнеровцам"
20:55
Официальный курс: гривня резко ослабла к доллару и евро
20:36
Кулеба: Франция и Германия пообещали тяжелые последствия для России в случае широкомасштабной войны
Все новости...