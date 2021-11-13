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Понад 12 мільйонів людей в Україні вакциновано принаймні 1 дозою

Субота, 13 листопада 2021, 07:42
Понад 12 мільйонів людей в Україні вакциновано принаймні 1 дозою
фото КМДА

Вже понад 12 мільйонів людей в Україні отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid, повністю вакциновано – понад 8,5 мільйонів осіб.

Джерело: МОЗ, vaccination.covid19.gov.ua

Деталі: За добу 12 листопада в Україні проти Covid-19 було щеплено 299 854 особи, з них вакциновано першою  дозою – 135 727 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 164 127 осіб.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Дніпропетровській області – 31 572, а за весь період вакцинальної кампанії –  у м. Києві (2 627 475).

91,1% госпіталізованих із Covid минулого тижня – не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Усього з початку кампанії з вакцинації (з 24 лютого) проведено 20 708 263 щеплення.

Вакциновано – 12 121 804 особи, з них отримали першу дозу – 12 121 802 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 8 586 461 особа (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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