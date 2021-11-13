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Более 12 миллионов человек в Украине вакцинировано по меньшей мере 1 дозой

Суббота, 13 ноября 2021, 07:42
Более 12 миллионов человек в Украине вакцинировано по меньшей мере 1 дозой
фото КГГА

Уже более 12 миллионов человек в Украине получили как минимум одну дозу вакцины против Covid, полностью вакцинировано – более 8,5 миллионов человек.

Источник: Минздрав, vaccination.covid19.gov.ua

Детали: За сутки 12 ноября в Украине против Covid-19 было привито 299 854 человека, из них вакцинировано первой дозой – 135 727 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 164 127 человек.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в Днепропетровской области – 31 572, а за весь период вакцинальной кампании – в Киеве (2 627 475).

91,1% госпитализированных с Covid на прошлой неделе не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Всего с начала кампании по вакцинации (с 24 февраля) проведено 20 708 263 прививок.

Вакцинировано – 12 121 804 человека, из них получили первую дозу – 12 121 802 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 8 586 461 человек (из них 2 человека получили первую дозу за границей).

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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