До України почало їхати більше туристів

Протягом 9 місяців 2021 року в Україну в'їхало на 12,6% більше туристів, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Державне агентство розвитку туризму України

Дослівно: "Можна відмітити ріст кількості туристів до України на 12,6% в порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року.

Протягом 2021 року до України приїхало понад 3 млн іноземців".

Деталі: В агентстві зазначили, що за цей час відбулася переорієнтація основних туристичних ринків для України.

Станом на жовтень 2021 року Україну відвідали 70% європейців, 25,5% туристів з країн Азії, 3% – з Північної Америки, 1,4% з країн Африки, 0,6% та 0,2% з Океанії та Південної Америки відповідно.

За відповідний період 2020 року з Європи до України приїхали 79,2%, з Азії – 17,7%, з Північної Америки – 1,5%, з Океанії та країн Африки по 0,7%.

До ТОП-5 країн за кількістю іноземців, що в’їхали до України увійшли: Молдова (744 630), Росія (411 373), Польща (209 039), Румунія (200 370) та Білорусь (199 553).