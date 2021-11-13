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В Украину начало ехать больше туристов

Суббота, 13 ноября 2021, 10:20
фото аэропорта "Борисполь"

За 9 месяцев 2021 года в Украину въехало на 12,6% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Государственное агентство развития туризма Украины

Дословно: "Можно отметить рост количества туристов в Украину на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года.

За 2021 год в Украину приехало более 3 млн иностранцев".

Детали: В агентстве отметили, что за это время произошла переориентация основных туристических рынков для Украины.

 

По состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% из Северной Америки, 1,4% из стран Африки, 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки.

За соответствующий период 2020 года из Европы в Украину приехали 79,2%, из Азии – 17,7%, из Северной Америки – 1,5%, из Океании и стран Африки – по 0,7%.

В ТОП-5 стран по количеству въехавших в Украину иностранцев вошли: Молдова (744 630), Россия (411 373), Польша (209 039), Румыния (200 370) и Беларусь (199 553).

Украинская правда
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