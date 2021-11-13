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Франція попередила Росію про "серйозні наслідки" в разі ескалації ситуації в Україні

Субота, 13 листопада 2021, 09:49
Франція попередила Росію про серйозні наслідки в разі ескалації ситуації в Україні
AFP via Getty Images

Франція застерегла Росію від подальших зазіхань на територіальну цілісність України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС Франції, опублікованій після зустрічі міністрів закордонних справ та оборони Франції та Росії.

"Обидва міністри висловили стурбованість погіршенням ситуації з безпекою в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки, які можуть мати будь-які нові спроби підірвати територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.

Французькі міністри закликали Москву відновити переговори в рамках нормандського формату та домовитися про проведення у найближчому майбутньому міністерської зустрічі відповідно до зобов'язань президента РФ Владіміра Путіна.

"Вони також нагадали Росії про зобов'язання, взяті нею в рамках ОБСЄ щодо прозорості пересування та діяльності військових та повного здійснення заходів щодо зміцнення довіри та транспарентності, передбачених у цих рамках", - зазначили в МЗС.

Міністри також обговорили кризу на кордоні Польщі та Білорусі та закликали Росію мобілізувати свої тісні зв'язки з Мінськом, щоб покласти край використанню мігрантів.

"Обидва міністри засудили безвідповідальну та неприйнятну поведінку білоруської влади, коли йдеться про використання міграційних потоків у політичних цілях, націлених на кілька країн Європейського Союзу", - зазначили у французькому МЗС.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді та через насичений графік, а також сказав, що ніякі нові потенційні дати не обговорювалися.

В МЗС Франції заперечили слова Лаврова про те, що Париж і Берлін нібито залишили без реакції пропозиції Москви щодо підсумкового документа потенційної "нормандської" зустрічі глав МЗС. 

Посольство Франції в Україні заявило, що Париж і Берлін відповіли на пропозиції Росії, але МЗС РФ відмовилося.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зауважив, що пропозиції Росії щодо заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн у Нормандському форматі лише підтверджують, що вона продовжує уникати цієї зустрічі.

Дивіться також відео про те, як змінюється ставлення французів до РФ та європейського вибору Києва: Між Україною та Путіним - складний вибір для Франції.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосія
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