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Франция предупредила РФ о "серьезных последствиях" в случае эскалации в Украине

Суббота, 13 ноября 2021, 09:49
Франция предупредила РФ о серьезных последствиях в случае эскалации в Украине
AFP via Getty Images

Франция предостерегла Россию от дальнейших посягательств на территориальную целостность Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном после встречи министров иностранных дел и обороны Франции и России.

"Оба министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях, которые могут иметь любые новые попытки подорвать территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

Французские министры призвали Москву возобновить переговоры в рамках нормандского формата и договориться о проведении в ближайшем будущем министерской встречи в соответствии с обязательствами президента РФ Владимира Путина.

"Они также напомнили России об обязательствах, взятых ею в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных и полного осуществления мер по укреплению доверия и транспарентности, предусмотренных в этих рамках", - отметили в МИД.

Министры также обсудили кризис на границе Польше и Беларуси и призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Минском, чтобы положить конец использованию мигрантов.

"Оба министра осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей, когда речь идет об использовании миграционных потоков в политических целях, нацеленных на несколько стран Европейского Союза", - отметили во французском МИДе.

Напомним, 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отклонил предложение Франции и Германии о встрече якобы из-за того, что предложения России остались без ответа и из-за насыщенного графика, а также сказал, что никакие новые потенциальные даты не обсуждались.

В МИД Франции отвергли слова Лаврова о том, что Париж и Берлин якобы оставили без реакции предложения Москвы по итоговому документу потенциальной "нормандской" встречи глав МИД.

Посольство Франции в Украине заявило, что Париж и Берлин ответили на предложения России, но МИД РФ отказался.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что предложения России по поводу заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Нормандском формате лишь подтверждают, что она продолжает избегать этой встречи.

Смотрите также видео о том, как меняется отношение французов к РФ и европейскому выбору Киева: Между Украиной и Путиным – сложный выбор для Франции.

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Темы: ФранцияРосcия
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