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У Польщі показали, як білоруські військові ламали паркан для прориву мігрантів

Субота, 13 листопада 2021, 11:21
У Польщі показали, як білоруські військові ламали паркан для прориву мігрантів
СИТУАЦІЯ НА ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКОМУ КОРДОНІ. ФОТО ПОЛІЦІЇ ПОЛЬЩІ

Білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.

Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі, пише "Європейська правда".

"Вони зривали стовпи огорожі та розривали колючий дріт службовою машиною. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопом", - йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився в районі населеного пункту Черемха. Польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як білоруси використовують стробоскопи та лазерні указки.

Прикордонна служба також повідомила, що недалеко від місця інциденту мігранти намагались прорвати польський кордон і для цього білоруська влада видала їм газові балончики.

"Білоруси оснастили їх сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були попереджені", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

Теми: ПольщаБілорусь
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