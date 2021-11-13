Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше показали, как белорусские военные ломали забор для прорыва мигрантов

Суббота, 13 ноября 2021, 11:21
В Польше показали, как белорусские военные ломали забор для прорыва мигрантов
СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ. ФОТО ПОЛИЦИИ ПОЛЬШИ

Белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Польши, пишет "Европейская правда".

"Они срывали столбы ограждения и разрывали колючую проволоку служебной машиной. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопом", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха. Польские пограничники опубликовали видео, где видно, как белорусы используют стробоскопы и лазерные указки.

Пограничная служба также сообщила, что недалеко от места инцидента мигранты пытались прорвать польскую границу и для этого белорусские власти выдали им газовые баллончики.

"Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - говорится в сообщении.

Напомним, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Польша
На украинско-польской границе выросли очереди
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: