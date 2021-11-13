В Польше показали, как белорусские военные ломали забор для прорыва мигрантов

Белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Польши, пишет "Европейская правда".

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

"Они срывали столбы ограждения и разрывали колючую проволоку служебной машиной. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопом", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха. Польские пограничники опубликовали видео, где видно, как белорусы используют стробоскопы и лазерные указки.

Пограничная служба также сообщила, что недалеко от места инцидента мигранты пытались прорвать польскую границу и для этого белорусские власти выдали им газовые баллончики.

"Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - говорится в сообщении.

Напомним, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

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