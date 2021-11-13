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У Києві за добу від Covid померло 53 хворих

Субота, 13 листопада 2021, 12:53
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві за добу 12 листопада підтвердили 1839 випадків Covid, померло 53 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 147 хворих на коронавірус і 278 осіб із підозрою на Covid та пневмоніями. Одужали 843 особи.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Деснянському (451), Дніпровському (290) та в Дарницькому (270) районах.

Серед нових хворих – 1000 жінок віком від 18 до 93 років, 722 чоловіки віком від 18 до 95 років, 75 дівчаток від 26 днів до 17 років і 42 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Серед померлих – 31 жінка від 53 до 87 років і 22 чоловіки від 36 до 89 років.

 

Загалом з початку пандемії в Києві виявили 278 411 випадків Covid, померло 6824 особи, одужали 239 222 людей.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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