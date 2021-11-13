В Киеве за сутки от Covid умерли 53 больных

В Киеве за сутки 12 ноября подтвердили 1839 случаев Covid, умерли 53 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 147 больных коронавирусом и 278 человек с подозрением на Covid и пневмониями. Выздоровели 843 человека.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявили в Деснянском (451), Днепровском (290) и Дарницком (270) районах.

Среди новых больных – 1000 женщин от 18 до 93 лет, 722 мужчины от 18 до 95 лет, 75 девочек от 26 дней до 17 лет и 42 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших – 31 женщина от 53 до 87 лет и 22 мужчины от 36 до 89 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 278 411 случаев Covid, умерли 6824 человека, выздоровели – 239 222.

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