Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Сумщині з'ясовують, як на вулиці опинився триметровий пітон

Субота, 13 листопада 2021, 14:06
фото поліції

У Шостці на Сумщині громадянка знайшла на вулиці мертвого пітона завдовжки понад три метри.

Джерело: поліція Сумської області

Дослівно: "Жінка побачила біля сміттєвих баків у середмісті Шостки велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

Прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий".

"Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри".

Деталі: За словами заявниці, перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку.

Наразі поліцейські проводять перевірку, в рамках якої з’ясовують можливих власників плазуна та яким чином він опинився на вулиці. 

Українська правда
Теми: Сумська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі

Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня

Франція і Німеччина оприлюднила заяву з попередженнями Росії щодо України

Новини 15 листопада: тисяча за щеплення, ТСК щодо "вагнерівців"

відеоЗеленський пообіцяв по тисячі гривень усім щепленим

"Слуги" вирішили вигнати нардепа з фракції

Усі новини...
Сумська область
СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке частково координувалося з Росії
Ще одна область України стає "червоною" через ситуацію з ковідом
Знайшли хлопчика, що зник у лісі в п'ятницю
Останні новини
04:51
Доведеться вибирати між російським газом і підтримкою України – Джонсон
03:53
Під час віртуальної зустрічі з Цзіньпіном Байден заявив про рамки "здорового глузду"
02:58
Повинні повернутися до своїх країн – Боррель про мігрантів з Білорусі
02:18
У Канаді зливи спричинили зсуви і змили дороги
01:22
фотоБайден підписав закон про інфраструктуру на $1,2 трильйона
00:49
"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі
23:48
Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня
23:22
Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на кордоні України і міграційну кризу
22:57
У Саакашвілі почалося криваве блювання – омбудсмен
22:33
Франція і Німеччина оприлюднила заяву з попередженнями Росії щодо України
Усі новини...