На Сумщині з'ясовують, як на вулиці опинився триметровий пітон

У Шостці на Сумщині громадянка знайшла на вулиці мертвого пітона завдовжки понад три метри.

Джерело: поліція Сумської області

Дослівно: "Жінка побачила біля сміттєвих баків у середмісті Шостки велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

Прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий".

"Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри".

Деталі: За словами заявниці, перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку.

Наразі поліцейські проводять перевірку, в рамках якої з’ясовують можливих власників плазуна та яким чином він опинився на вулиці.