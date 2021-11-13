На Сумщині з'ясовують, як на вулиці опинився триметровий пітон
Субота, 13 листопада 2021, 13:06
У Шостці на Сумщині громадянка знайшла на вулиці мертвого пітона завдовжки понад три метри.
Джерело: поліція Сумської області
Дослівно: "Жінка побачила біля сміттєвих баків у середмісті Шостки велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.
Прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий".
"Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри".
Деталі: За словами заявниці, перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку.
Наразі поліцейські проводять перевірку, в рамках якої з’ясовують можливих власників плазуна та яким чином він опинився на вулиці.
Українська правда