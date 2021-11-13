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На Сумщині з'ясовують, як на вулиці опинився триметровий пітон

Субота, 13 листопада 2021, 13:06
На Сумщині з'ясовують, як на вулиці опинився триметровий пітон
фото поліції

У Шостці на Сумщині громадянка знайшла на вулиці мертвого пітона завдовжки понад три метри.

Джерело: поліція Сумської області

Дослівно: "Жінка побачила біля сміттєвих баків у середмісті Шостки велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

Прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий".

"Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри".

Деталі: За словами заявниці, перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку.

Наразі поліцейські проводять перевірку, в рамках якої з’ясовують можливих власників плазуна та яким чином він опинився на вулиці. 

Українська правда

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Теми: Сумська область
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