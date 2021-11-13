В Сумской области выясняют, как на улице оказался трехметровый питон

В Шостке Сумской области гражданка нашла на улице мертвого питона длиной более трех метров.

Источник: полиция Сумской области

Дословно: "Женщина увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

Прибыв по вызову, сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающийся уже не живой".

"Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров".

Детали: По словам заявительницы, первые змею увидели подростки, которые рассказали ей о своей находке.

Полицейские проводят проверку, в рамках которой выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице.