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В Сумской области выясняют, как на улице оказался трехметровый питон

Суббота, 13 ноября 2021, 14:06

В Шостке Сумской области гражданка нашла на улице мертвого питона длиной более трех метров.

Источник: полиция Сумской области

Дословно: "Женщина увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

Прибыв по вызову, сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающийся уже не живой".

"Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров".

Детали: По словам заявительницы, первые змею увидели подростки, которые рассказали ей о своей находке.

Полицейские проводят проверку, в рамках которой выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице.

Украинская правда
Темы: Сумская область
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