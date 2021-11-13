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У Росії новий антирекорд за кількістю жертв Covid

Субота, 13 листопада 2021, 13:23
У Росії новий антирекорд за кількістю жертв Covid
AFP VIA GETTY IMAGES

За добу 12 листопада в Росії померла 1241 людина з підтвердженим Covid, це новий антирекорд за час пандемії.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Добовий приріст хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 39 256 випадків.

Попереднє максимальне значення за кількістю померлих – 1239 пацієнтів – було зафіксовано за 9 листопада.

Найбільше смертей за 12 листопада у Москві – 97, в Санкт-Петербурзі – 70, у Московській області – 53.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 9 млн 031 тис. 851 випадок коронавірусної інфекції, 254 167 померлих і 7 млн ​​754 тис. 764 одужань, у тому числі 33 803 одужали за останню добу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірус
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