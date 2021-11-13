В России новый антирекорд по количеству жертв Covid

За сутки 12 ноября в России умерло 1 241 человек с подтвержденным Covid, это новый антирекорд за время пандемии.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 256 случаев.

Предыдущее максимальное значение по числу умерших – 1 239 пациентов – было зафиксировано за 9 ноября.

Больше всего смертей за 12 ноября в Москве – 97, в Санкт-Петербурге – 70, в Московской области – 53.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 031 тыс. 851 случай коронавирусной инфекции, 254 167 умерших и 7 млн 754 тыс. 764 выписанных, в том числе 33 803 выписаны за последние сутки.