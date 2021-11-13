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Польська поліція знайшла тіло сирійця біля кордону з Білоруссю

Субота, 13 листопада 2021, 15:23

Неподалік кордону з Білоруссю знайшли тіло сирійського мігранта близько 20 років.

Про це пише TVN24, повідомляє "Європейська правда".

Тіло сирійця знаходилося в лісовій зоні поблизу села Волька Тереховська, його знайшов працівник лісокомбінату.

Під час огляду поліцейські виявили паспорт загиблого. "Проведені заходи на місці виявлення тіла не дозволили однозначно встановити причину смерті. Тіло передано для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті" - повідомила поліція.

Поліція у суботу вранці повідомила, що вночі  була здійснена чергова спроба незаконного перетину польсько-білоруського кордону групою близько 100 осіб. Але побачивши поліцейських, солдатів та прикордонників, люди втекли вглиб лісу.

Нагадаємо, білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.

Інцидент трапився в районі населеного пункту Черемха. Польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як білоруси використовують стробоскопи та лазерні указки.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

Теми: ПольщаБілорусь


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