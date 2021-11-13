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Польская полиция обнаружила тело сирийца у границы с Беларусью

Суббота, 13 ноября 2021, 14:23

Недалеко от границы с Беларусью нашли тело сирийского мигранта около 20 лет.

Об этом пишет TVN24, сообщает "Европейская правда".

Тело сирийца находилось в лесной зоне у села Волька Тереховская, его нашел работник лесокомбината.

В ходе осмотра полицейские обнаружили паспорт погибшего. Проведенные мероприятия на месте обнаружения тела не позволили однозначно установить причину смерти. Тело передано для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти" - сообщила полиция.

Полиция в субботу утром сообщила, что ночью была предпринята очередная попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы группой около 100 человек. Но увидев полицейских, солдат и пограничников, люди скрылись в лесу.

Ранее белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха. Польские пограничники опубликовали видео, где видно, как белорусы используют стробоскопы и лазерные указки.

Напомним, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

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Темы: ПольшаБеларусь
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