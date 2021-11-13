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ЧC-2022: збірну України у матчі з Боснією та Герцеговиною влаштує лише перемога

Субота, 13 листопада 2021, 17:57
тренування збірної України. фото Павла Кубанова, УАФ

Національну збірну України з футболу у завершальному матчі відбору до ЧС-2022 з командою Боснії та Герцеговини влаштує лише перемога.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Гра пройде 16 листопада на виїзді.

До сьогоднішнього дня існувало пару варіантів для синьо-жовтих, щоб у результаті посісти друге місце у своїй групі і вибороти право грати у плей-офф. Втім, у суботу 13 листопада Фінляндія на виїзді здолала Боснію та Герцеговини з рахунком 3:1. Причому, фінська команда із 37-ї хвилини грала у меншості.

Для збірної України цей результат означає лише одне: вихід у плей-офф ЧС-2022 гарантує лише перемога над балканцями. Але це все матиме сенс лише за умови, що у матчі 16 листопада Франція на виїзді не програє Фінляндії.

Збірна ж Боснії та Герцеговини після програшу фінам втратила шанси на другий рядок в групі D і не підніметься вище третього місця.

Очолює групу збірна Франції, в якої 12 пунктів та ще дві гри в запасі. На другу сходинку з 11-ма пунктами вийшла Фінляндія (7 матчів). Збірна України (7 матчів) має в активі 9 балів і третю позицію. Боснія та Герцеговина (7 ігор) має четверте місце з сімома очками. На останній позиції Казахстан з трьома пунктами.

Додамо, що у разі рівної кількості очок у Фінляндії та України спочатку рахуються забиті та пропущені голи. Наразі у фінів (10-8) та в українців (9:8). Якщо кількість забитих та пропущених м`ячів буде рівною, то разується кількість усіх забитих голів і лише потім вступає правило про особисті зустрічі, де в України перевага над Фінляндією (1:1, 2:1).

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболспорт


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